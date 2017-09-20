Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Gazileri İle Akşam Yemeğinde Buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, polis gazileri onuruna Ankara Polis evinde akşam yemeği verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, polis gazileri onuruna Ankara Polis evinde akşam yemeği verdi. Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "80 milyon evinde huzurla uyusun, namuslarımıza kimse dokunamasın diye 24 saat her şeyini veren bir teşkilatımız var" dedi.

"Bütün şehitlerimizin makamları cennet olması temellisiyle yad ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Altınok,"Şehitleriyle gazileriyle 275 bin çalışanıyla ve bir o kadar da emeklisiyle birbirine kenetlenen birbirinden aldığı güçle dimdik ayakta duran teşkilatımız var. Bir taraftan şehitler verirken bir taraftan aslan gibi gaziler verirken diğer taraftan o acıyı yüreğine basıp tekrar mücadeleye giden. Acıyı yaşayıp ama elinden silahı bırakmayan. 80 milyon evinde huzurla uyusun diye namuslarımıza kimse dokunamasın diye 24 saat her şeyini veren bir teşkilatımız var. Ben öncesinde İl Emniyet Müdürü olarak sonrasında da Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapmanın onurunu ve şerefini taşıyorum. İyi ki bu teşkilatla çalışmaya başladım. Çukur savaşları olduğunda Güney Doğu'da gözünü kırpmadan her şeyini veren arkadaşlarımız oldu. Bir sürü şehit verdik yürekli arkadaşlarımızı toprağa gömdük. Birçok arkadaşımız da gidebilme adına gayret etti şehit olmak istedi" ifadelerini kullandı.

"Herkes ölecek ama birileri şehit olacak şerefiyle şanıyla alnının akıyla Allah'ın huzuruna gidecek"

Konuşmasının devamında 15 Temmuz'a değinen Altınok, "Bunlar yetmedi 15 Temmuz'da hainler bu memleketin üzerine bombalar yağdırırken Allah'ın izniyle bu teşkilatın hiçbir ferdi tereddüt etmedi. Silahını alan hiçbir şeyden çekinmedi. Şerefsizlerin bu memlekette namusumuza dokunmaması için birilerinin uşaklığını yapan şerefsizlerden ve alçaklardan bu memleketin namusu ve şerefini koruma adına dinimiz ve diyanetimiz adına mücadele etti bu arkadaşlarımız. Herkes ölecek ama birileri şehit olacak şerefiyle şanıyla alnının akıyla Allah'ın huzuruna gidecek. Birileri gazi olacak o gazi olmanın onurunu ve şerefini her zaman taşıyacak göğsünü hep gere gere yürüyecek. Birileri de o şerefsizler gibi 15 Temmuz'da rezil olacaklar, insanlar onları hatırlamak dahi istemeyecekler. Sabah çıkarken abdestimizi alıp akşama inşallah şahadet şerbetini içebiliriz niyeti ile evden çıkarız. Bizim gücümüz sadece milletimize hizmet etmek. Bu teşkilatla Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız ve tüm Türkiye gurur duyuyor. Allah bu teşkilata zeval vermesin" diyerek sözlerine son verdi.

Programda gaziler ile birlikte aileleri de yer aldı. Programda şehitlerin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.