Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok: ”Fetö İle İrtibatı Tespit Edilen 22 Bin 987 Teşkilat Mensubu Meslekten İhraç Edilmiştir”

Emniyet Genel Müdürlüğü Tefti Kurulu Eğitim Açılı Seminerinde konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "17-25 kumpası sonrası FETÖile irtibatı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Tefti Kurulu Eğitim Açılı Seminerinde konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "17-25 kumpası sonrası FETÖile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Tefti Kurulu Eğitim Açılı Semineri gerçekleşti. PEKOM Merter Polis evinde gerçekleşen seminerde konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, FETÖ'dan ihraç edilen emniyet mensubunun sayısını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok,"17- 25 aralık kumpastı ardından hendek ve çukur ihanetleri ve hainliğin en ağırı olan 15 Temmuz hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlılığı, milletimizin tüm dünya ya örnek desteği, ordu içinde gerçek vatan evlatları ve tabi ki Türk polis teşkilatının destansı kahramanlıkları ile engellenmiştir" şeklinde konuştu.

"FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş"

FETÖ'dan ihraç edilenlerinin sayısını açıklayan Altınok, "Özellikle FETÖile 17- 25 kumpasının hemen ardından gerektiği gibi mücadele eden tehlikenin farkında olarak hem genel operasyonlarla hemde kendi içindeki temizlikle uğraşan bir teşkilattan söz ediyorum. 17- 25 kumpası sonrası FETÖile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş; resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır. Halen görevlerinden uzaklaştırılmış 12 bin 36 mensubumuzun ise durumları titizlikle incelenmektedir" diye konuştu.

"Türk polisi, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde en temel rolü oynamıştır"

Konuşmasına devam eden Emniyet Genel Müdürü Altınok,"15 Temmuz öncesi içimizdeki hainlerin de ele başlarını uzaklaştırmasaydık, önemli birimlerimizden hain militanları ayırmasaydık, 16 Temmuz sabahı nasıl bir sabaha uyanırdık bunu herkes merak ediyor. Türk polisi kendi içindeki en başarılı ve titiz bir şekilde temizleyerek 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine en temel rolü oynamıştır" dedi.