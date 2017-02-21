Dikbıyık Anadolu Lisesi, Yeşilırmak 25. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi öğrencileri Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği'nin 3. Empati Atölyesi üyeleri ve sporcuları ile birlikte düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği'nce 3. Empati Atölyesi'nde engelli sporcularla birlikte bir hafta boyunca origami çalışması, atölye etkinlikleri, film gösterimi ve özel eğitim kurumu ziyareti gerçekleştiren Dikbıyık Anadolu Lisesi, Yeşilırmak 25. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi öğrencileri sertifikalarını aldılar.

Proje sahibi Mehmet Ali Karakuş, öncelikle insan olduklarını ifade ederek, "Çarşamba'da engelli olmak zordur. Toplu taşıma araçlarını kullanmak, kaldırımlara erişebilmek zordur. Resmi kurumlara ulaşmak zordur, kimse görmez. Engellilere yadırgayarak bakılır. Kulübümüze sponsor bulmak bile zordur. Engelliyiz ama önce insanız. Bize el verin, umut olun mutluluğumuza ortak olun, köstek değil. Destek olun, bizde varız. Unutmayın" dedi.