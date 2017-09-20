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"Entarisi dım dım yar..."

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"Entarisi dım dım yar..."
Gazetemizin usta yazarlarından Ender Gür'den kupa rezaleti sonrasında çarpıcı yorum. Gür'dün mesajı net: "Entarisi dım dım yar..."

Gazetemizin spor köşe yazarlarından usta yorumcu Ender Gür'den, Ankara Demirspor'la oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası eleme maçı sonrasında sosyal medya hesabından çarpıcı yorum geldi.

Ender Gür, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Samsunspor kupadan elendi. Elenmesinden ziyade kime nasıl elendiği sorun ve maç boyunca sahaya yansıyanlar.

Şimdi ben size olacakları söyleyeyim.

İki günlük sessizlik olacak. Ardından idmanı izleyen basın mensuplarına şu mealde açıklamalar yapılacak.

Bizim için kupanın önemi yok. Bizim asıl hedefimiz belli. Bu hedefe ulaşmak için iki kulvarda birden yarışmak çok zor. O yüzden biz lige yoğunlaşmalıyız.

Bizim iyi bir takımımız var. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yeter ki bu takıma sahip çıkın...

Entarisi dım dım yar..."

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