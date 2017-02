Erbakan, Sungurlu’da Anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için ölümünün 6. yıldönümü nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesinde anma programı düzenlendi.

Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Saadet Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı, tarafından Atatürk Meydanında düzenlenen programına Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Saadet Partisi MYK Üyesi Ahmet Bölükbaşı, SP Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Sungurlu İlçe Başkanı Hacı Arslan Tök, Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yasin Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Ali Erayhan, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saadet Partisi Sungurlu ilçe Başkanı Hacı Arslan Tök, Necmettin Erbakan'ın dünyanın en önemli liderleri arasında yer aldığını belirterek, "Erbakan hocamızın yaşantısı, mücadelesi ve hayatı bizlere örnek olmuştur. Muhterem hocamızın vefatının yıl dönümü nedeniyle hocamızın hatırası önünde saygı ile eğiliyor. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Saadet Partisi MYK Üyesi Ahmet Bölükbaşı; Necmettin Erbakan'ın bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleriyle halkın sevgisini ve takdirini kazanmış örnek bir lider olduğunu söyledi.

Yakın tarihe damga vuran ve hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Erbakan'ın Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkıları olduğuna dikkat çeken Bölükbaş, siyasi hayatı boyunca partisi 4 defa kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın askeri vesayete karşı koymaya çalışmış ve nihayetinde 28 Şubat gibi bir kara sayfayı da yaşayarak siyasetten men edildiğini ancak onun o her şeye rağmen siyasi ve özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Programı organize eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Bölükbaş, programa tüm siyasi partilerin katıldığına vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de, "Türk siyasetinin unutulmaz simalarından, Milli Görüş camiasının efsanevi lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 6.ncı ölüm yıldönümü nedeniyle tüm milletimiz ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Program sonunda Başkan Şahiner,, SP Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Sungurlu İlçe Başkanı Hacı Arslan Tök ve siyasi parti temsilcileri vatandaşlara helva dağıttı.