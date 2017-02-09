Erdoğan ‘Cumhuriyetin teminatıyım’

CumhurBaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetten geri adım atan karşısında beni bulur. Türkiye 1923 yılında Cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle bir derdi sorunu yoktur. Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur. Sorunlarımız var. Biz damdan düştük. Yeni anayasa Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinin şekillenmesini sağlayacak. Bu kişisel meselem ya da AK Parti'nin veya MHP'nin parti meselesi değildir. Bu ülkenin meselesidir.

Bugün onaylanması beklenen değişiklik onaylanırsa, Referandum, 9 Nisan’da bugün onaylanmazsa en erken 16 Nisan’da yapılır.

Bahçeli’nin dünü, bugünü, yarını

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ‘Dün dündür, bugün bugündür’ sözü döneklik veya çelişki gibi algılanmasına rağmen, ‘Deve 1 L’ dediğinde alma diyen babanın, oğlu ‘Bin lira’ dediğinde ‘Şimdi al! O zaman 1liramız yoktu, şimdi bin liramız var’ dediğini herkes bilir. Mevlana’nın ‘Gel ne olursan ol yine gel’ dediğini, dün genç olanların bugün yaşlandığını, savaşanların barıştığını, barışanların savaştığını, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu da, insanların, devletlerin, kurumların tutumlarını büyük ölçüde karşı tarafın belirlediğini de herkes bilir.

MHP Lideri Bahçeli’nin dününü, bugününü ve yarınını değerlendirilirken Bahçeli’nin değil; Bahçeli’nin demecine tahammül etmeyen, kendi ifadesiyle ‘Damdan düşen’ Erdoğan’ın çok değiştiğinin görülmesi gerekir. ‘MHP’ye oy vermeyip akıl verenler, Erdoğan’ın olumlu değişiminden rahatsız olanlar, değişimden Bahçeli’yi mi sorumlu tutuyor?

CumhurBaşkanlığı sistemi nedir?

Erdoğan:

A- Tek Millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu çevrenizdeki herkesle paylaşın.

Tek Millet; biz bir milletiz. Bölmek isteyenler ihanet içerisindedir. Tek Bayrak; bayrağımızın rengi belli. Tek Vatan; bu ülke 780 bin kilometrekare ile tek vatandır. Tek devlet. Bir başka söz konusu olamaz. Böyle bir gayretin içerisine giren bedelini ağır öder ve ödemeye başladılar.

(TRT 1, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Arapça televizyon kanallarının ortak canlı yayınında Erdoğan, Rabia işaretinin Muhammed Mursi'nin cezaevine girmesinden sonra çıktığını hatırlatmış ve bunun anlamının "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" olduğunu açıklamıştı.)

B-Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilave edilmiştir.

C- CumhurBaşkanı’na ‘Kanun’ değil ‘Kararname’ yetkisi veriliyor. En önemlisi de kanunun kararnameden üstün olduğunun belirtilmesidir. Yasama organı meclis olduğuna göre elbette bu konuda üstünlük ve öncelik oraya verilmelidir. Ve öyle yapılmaktadır. Tüm kanun yetkileri meclise ait.

D- Fiili olarak siyasi olabilen cumhurbaşkanının önü yasal olarak da açılıyor ve partili olabiliyor. Yeni düzenlemeyle cumhurbaşkanı dokunulmaz kılınmıyor; yüce divanda yargılanabiliyor, mevcutta vatana ihanet dışında yargılanamaz.