Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım'ın ABD'li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi.
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Erdoğan-mccain Görüşmesine Başbakan Yıldırım Da Dahil Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali...
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