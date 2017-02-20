  • BIST 88.813
  • Altın 144,373
  • Dolar 3,6315
  • Euro 3,8570
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Erdoğan-mccain Görüşmesine Başbakan Yıldırım Da Dahil Oldu

» »
Erdoğan-mccain Görüşmesine Başbakan Yıldırım Da Dahil Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım'ın ABD'li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Oylama Günü Bu Hava Daha Yumuşak Olacaktır"20 Şubat 2017 Pazartesi 10:48
  • Son Bir Haftada Bin 67 Kişi Gözaltına Alındı20 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Chp’li Özel: "Seçilecek İlk Başkan Da, Son Başkan Da Kemal Kılıçdaroğlu Da Olsa Biz Başkanlık Sistemine Karşıyız"20 Şubat 2017 Pazartesi 09:38
  • Başbakan Yıldırım Yurda Döndü19 Şubat 2017 Pazar 23:18
  • Adalet Bakanı Bozdağ: “Halk Karar Verecektir”19 Şubat 2017 Pazar 21:58
  • Orman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:19 Şubat 2017 Pazar 20:58
  • Bakan Arslan: “Bahçeli Sistemin Tıkanıklığını Gördü Ve Gereğini Yapıyor”19 Şubat 2017 Pazar 20:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hdp Ve Chp’lileri ‘Evet’ Demeye Davet Etti19 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Bakan Arslan, Ak Partili Üyelerle Buluştu19 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Chp’li Yılmaz: “Biz Hayırın Türkiye İçin Hayırlı Olacağına İnanıyoruz”19 Şubat 2017 Pazar 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti