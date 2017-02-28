Erdoğan’dan sürpriz yemek

CumhurBaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırımla birlikte CumhurBaşkanlığı Yerleşkesi’nde “kış bahçesi” olarak bilinen salonda Suat Kılıç, meclis eski başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar Sadullah Ergin, Zafer Çağlayan ve Hüseyin Çelik’e 2 saat süren bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından bazılarının da katıldığı yemeğe 11. Cumhurbaşkanı yurtdışında olması nedeniyle katılamadı.

Ak Parti’nin ‘evet’ kampanyasını başlatacağı tarihten bir gün önce verilen, referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu yemekte Erdoğan’ın davvetlilere, ‘Daha çok çalışmalıyız, daha çok çalışacaksınız; herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor, herkese mutlak surette 18 maddeyi doğru bir şekilde anlatacaksınız” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı’na yakın olduğu iddia edilen kişiler tarafından çok ağır bir dille, ‘yenilmez, yutulmaz’ ifadelerle eleştirilen özellikle Arınç ve Ergin’in köşkte Erdoğan’la yemek yemesi ve referanduma katkılarının beklenmesi kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

Fethullah Gülen’in ‘Keşke ölüler de oy kullanabilse’ dediği anayasa değişikliğiyle Sadullah Ergin’nin yapılandırdığı tüm yargı organları adeta feshedildi; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi (AYM), Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kapatıldı, üyeler, daireler değiştirilerek yeniden kuruldu. Ergin’in göreve getirdiği 4 binden fazla hakim ve savcı ya ihraç edildi ya tutuklandı.

Yardım beklenecek kimse kalmamış gibi; şimdi Ankara’da bulunması bile sakıncalı olan Ergin’den yardım beklenmesi ‘Neler oluyor, nereye gidiyoruz, köşkte de izler birbirine mi karıştı. ’ dedirtecek bir durum değil mi? Erdoğan’a yakın diye belirtilen kaynaklar Erdoğan’a uzak; söyleneler yalan mıydı? Kafa bilgisayar değil ki resetle; sil baştan yenile, olanı görme, söyleneni unut.

Rusya’nın PYD/YPG sürprizi

Erdoğan’ın sürpriz yemeğinden sonra bir sürpriz de Putin’den geldi. Rusya Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde Türkiye’nin karşı çıktığı PKK uzantısı PYD/RPG’nin Suriye Kürtleri adına katılması gerektiğini açıkladı. PYD lideri Salih Muslim’in Barzani ve Talabani gibi; başımıza bela olacağını, pasaport verilerek, kırmızı halı döşenerek T.C.Başbakan’ı Erdoğan’la görüşmesinin faturasının ağır olacağını, Kobani’ye yardımın PKK’ya yardım olduğunu yazdım. Kendi emeğimiz, ekmeğimizle besledik, askerimizle koruduk ve kendimize düşman yarattık.

Adnan Demirel’i de kaybettik

KAMU SEN’i beraber kurduğumuz Mahmut Eraslan’dan sonra 80 öncesi teşkilatlarda beraber çalıştığımız 40 yıllık dostum Adnan Demirel de mücadele deneyimine rağmen kanserle savaşı kaybetti. Adnan’a Şanı Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Bugün öğle namazına müteakip Büyük Cami’de kılınacak cenaze namazından sonra Kıranköy’de toprağa verilecektir. Kanser önüne geleni adeta yutuyor. Kış aylarındaki grip salgını kadar yaygın kanser vakasına rağmen sebepler tartışılmıyor, çözüm üretilemiyor. Sebepler değişmediği sürece de sonuçlar değişmiyor.