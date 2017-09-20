Erzincan’da "Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turu" Düzenlendi

Erzincan'da 2013 yılında bisiklet ile yaptığı kaza sonrası rahatsızlanan Erzincan'ın tanınmış Diş Doktoru Cemil Atalay adına Erzincan Bisikletliler...

Erzincan'da 2013 yılında bisiklet ile yaptığı kaza sonrası rahatsızlanan Erzincan'ın tanınmış Diş Doktoru Cemil Atalay adına Erzincan Bisikletliler Derneği tarafından Erzincan Belediyesi organizasyonunda "Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turu" düzenlendi.

Cemil Atalay adına Erzincan Bisikletliler Derneği tarafından Erzincan Bisikletliler Derneği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen bisiklet turu Erzincan Belediyesinin önünde başlayarak ekşisu "da sona erdi.

Erzincan Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Sarı, "Bisikletliler Derneği olarak bisiklet sevdalısı büyüğümüz Sayın Diş Doktoru Cemil Atalay abimiz için bir etkinlik düzenledik. Öncelikle Cemil hocamızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bizlerle birlikte olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy bizleri dernek olarak hep destekledi ve bizleri asla yalnız bırakmadı. Bugünde düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte yanımız da oldu. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise yaptığı konuşmasında; "Cemil hocamın bizlerdeki yeri çok büyük. Kendisi aynı zamanda masa tenisi Erzincan takımımızın kaptanı idi. Tam bir spor kişiliğine sahip. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu rahatsızlandı ve bizleri üzdü. Kendisini mümkün olduğu kadar ziyaret ediyoruz. Erzincan Bisikletliler Derneği başkanımıza böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için de ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenen bisiklet turuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuşmasında; "Adına düzenlenen Diş Doktorumuz Cemil Abime öncelikle Allah'tan sağlık niyaz ediyorum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen dernek başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Daha öncede burada "Sağlık İçin Pedal Çevir" sloganıyla bir Ekşisu turumuz olmuştu. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.