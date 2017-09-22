Eskişehir Basket’de 4 Oyuncu Sakat

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Eskişehir Basket, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Eskişehir Basket, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ekipte 4 ismin sportif sakatlığı bulunuyor.

Yeni sezona Antalya'da hazırlanan Eskişehir Basket'te Zenit Saint Petersburg ile oynanan maçta sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Buğrahan Tuncer yaklaşık 3 hafta daha parkelerden uzak kalacak. Buğrahan'ın yanı sıra Amerikalı Josh Duncan ve E.J. Rowland'ın da hafif sakatlığı bulunuyor. Siyah-Kırmızılı ekipte son olarak Berkay Candan sakatlandı. Başarılı basketbolcunun Lokomotiv Kuban ile oynanan Gloria Cup maçında bileği burkuldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezon 7 Ekim'de başlayacakken, sakat oyuncuların lige yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi süreci devam ediyor.