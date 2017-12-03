ESKİŞEHİR ES’Tİ GİTTİ…

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun bozuk olan çimleri nihayet tuttu.

Artık çim sorunu olmaz gibi görünüyor.

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Eskişehirspor maçı önemli bir müsabakaydı.

Samsunspor kazanmak şeytanın bacağını kırmanın peşinde maça çıktı.

Konuk takım ise maddi sıkıntılarla boğuşuyor.

Maça gelmeme durumu bile konuşuldu, hafta içinde…

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Tempolu bir oyun vardı sahada.

Samsunspor topa hakim olmak istese de bunu başaramadı.

Konuk ekip daha istediğini yapar bir görüntü çizdi.

Kanatları iyi kullandı.

İyi paslar yaptı.

Ve bulduğu ilk gol pozisyonda da eski SamsunsporluOfoedu’nun ayağından golü yedi.

İlk yarım saatlik dilimde göze hoş gelen başka pozisyon yoktu.

Mücadele vardı.

Ancak; sonuca gidecek hamleler Eskişehirspor’un golünden başka iki takımdan da gelmedi.

İlk yarıda etkili ve isteyen taraf konuk takımdı…

Devreyi konuk takım önde kapattı. (1-0)

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İkinci devreye de istekli başlayan Eskişehirspor 59’uncu dakikada Samsunspordefansının ve kaleci Furkan’ın hatasını affetmeyen Bruno’nun kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. (2-0)

Eskişehirspor Erkan Zengin’in ayağından 63’üncü dakikada farkı üçe çıkardı. (3-0)

Ofeodu farkı dörde çıkardı. (4-0)

Samsunspordefansımoralmen çöktü.

Çok hata yaptı…

Furkan, yediği kadar da kurtardı.

Haftalardır kazanamama serisine bir yenisini daha ekledi.

Bu yenilgiyle; kırmızı-beyazlılar 15 puanda kalırken; Eskişehirspor puanını 15’e çıkardı.

Samsunspor ağır bir yenilgi alarak taraftarlarını yine üzdü…

Samsunspor’da hem yönetimde hem de sahada işler yolunda değil.

Sportif başarıya aç taraftar her hafta hüsrana uğrarken; yönetimin istifasını isteyenler de çok.

Samsunspor’u zor günler bekliyor.

Akıllı olmalı.

Yoksa; hiç istenmeyen sonuçları da yaşanabilir…

Tünelin ucu şimdilik karanlık gibi.

