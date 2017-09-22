Eskişehir’de Tek Yetkili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Oldu

Bilirkişilik yapmak isteyenlere zorunlu eğitim şartı getirilmesinin ardından Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Adalet Bakanlığı...

Bilirkişilik yapmak isteyenlere zorunlu eğitim şartı getirilmesinin ardından Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 11 eğitici kuruluş

arasında yer aldı.

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan açıklamada, bilirkişilik yönetmeliğinde yapılan düzenleme hakkında bilgi verildi. Konu ile ilgili bilgi veren oda yönetim kurulu başkanı Neşet Ertoy, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete "de yayımlanan "Bilirkişilik yönetmeliği" ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimin zorunu hale geldiğini söyledi. Başkan Ertoy, "Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim, bu eğitimi

alamayanlar, bilirkişilik alanı ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak. Yapılan yeni düzenleme ile Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlamayan katılımcılara belge verilmeyecek. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler. Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eğitici kuruluş olarak Adalet Bakanlığına gerekli müracaatımızı yapmıştık. 21 Eylül günü ilgili Bakanlığın Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak odamız tek yetkili olarak kabul edildi" dedi.

Eğitimler Ekim'de başlayacak

Eskişehir de tek yetkili kuruluş olarak kabul edilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde Bilirkişilik eğitimleri öncesi gerekli hazırlıklara da başlanıldı. Eğitimlerin sadece Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri kapsamadığına dikkat çeken Başkan Ertoy, "Mühendislik, mimarlık, esnaf ve sanatkarlık, bankacılık, trafik ve emlak gibi alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenler için de zorunlu hale getirildi. Odamız bünyesinde Ekim ayında başlayacak bilirkişilik eğitimlerimiz akşam ve hafta sonları gruplar halinde devam edecek. Eğitimler sonun da katılımcılara belgeleri teslim edilecek" şeklinde konuştu.