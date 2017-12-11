Eskişehirsporlu Oyuncular Maça Kudüs Pankartı İle Çıktı

TFF 1. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Gaziantepspor maçına ev sahibi oyuncular "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı bir pankartla çıktı.

TFF 1. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Gaziantepspor maçına ev sahibi oyuncular "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı bir pankartla çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarına dair sözlerine tepkiler devam ediyor. TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantepspor'u ağırlayan Eskişehirspor'da, oyuncular tepkilerini sahaya çıktıkları pankart ile gösterdi. Tribünlerden büyük desteğin geldiği pankartın üzerinde, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" ifadesi yer aldı.