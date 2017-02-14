Esma teyzenin karaciğeri umut oldu

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki Esma Araç'tan alınan karaciğer, Malatya'da bir hastaya nakledilecek

Ordu'da beyin kanaması geçiren Esma Araç (85), yakınlarınca kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Araç'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri, Araç'ın organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu geçmesi üzerine Araç'ın karaciğeri, yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı.

Malatya'dan askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, karaciğeri alarak Malatya'daki bir hastaya nakledilmek amacıyla götürdü. Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İnan Kılıç, "Ailesi de büyük bir örnek sergileyerek hastanın organlarını bağışladı. Yakınlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İNŞALLAH HAYATA BAĞLAR

Esma Araç'ın oğulları, "Doktorlar bizimle organ bağışı konusunda görüştü. Biz de uygun gördük ve bağış yaptık" dediler. Esma Araç'ın oğlu Yaşar Araç ise annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak karaciğeri ile bir hastayı yaşatacağı için mutlu olduklarını söyledi. Yaşar Araç, kendisinin de organlarını bağışlayacağını ifade ederek, "Türkiye'de binlerce hasta organ bekliyor. Herkesin böyle duyarlılık göstermesi gerekiyor" dedi. Araç'ın diğer oğlu Veysel Araç da, "İnşallah karaciğer nakledileceği hastayı hayata yeniden bağlar" diye konuştu.