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Esnaf için yeni trend 'e-ticaret'

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Esnaf için yeni trend 'e-ticaret'
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafımızın e-ticarette aktif olarak boy göstermesi için çeşitli platformlar oluşturulmalı ve bilgisayar üzerinden pazarlama teknikleri öğretilmeli ve teşvik edilmeli" dedi

Özellikle sosyal medya ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte internet üzerinden yapılan satışlarında arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünya çapında yapılan araştırmalara göre internet artık ekmek, su gibi bir ihtiyaç halini aldı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 48 milyonu aktif olarak internet kullanıyor" dedi.

ONLİNE PERAKENDE 
SATIŞLAR HIZLANIYOR
Esnaf ve sanatkarın da e-ticarete dahil edilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Son dört yılda, ülkemizde online perakende satışlar, 7.3 milyar TL'den 17.5 milyar TL'ye yükseldi. Hem online perakende satışlarını artırmak, hem de e-ticaret hacmini genişletmek için esnaf ve sanatkar da 'e-ticarete' dahil edilmeli. Esnafımızın ürettikleri de internette satışa sunulmalı. Esnaf ve sanatkarın e-ticaretin dışında kalmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları olumlu buluyoruz. Böylece hem esnaf ve sanatkar bu alandan mahrum kalmaz hem de dijital ağ genişlemiş olur" diye konuştu.

Canberk CONKOR

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