Espiye 'susuz' kaldı

Giresun Espiye'de ana su borusunun patlaması nedeniyle 4 gündür sular akmazken, su kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi. Belediye ekipleri vatandaşlara pet şişelerde içme suyu tedarik ediyor

Giresun'un en büyük ilçelerinden biri olan 24 bin nüfuslu Espiye İlçesi'ne dört gündür ana su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesinti nedeniyle ilçe halkı perişan olurken, okullar da alınan kararla tatil edildi.

Belediye ekipleri mahallelere ve ilçe devlet hastanesine itfaiye ile su taşırken, vatandaşlar ise su doldurmak için mahalle aralarındaki çeşmelere ve su dağıtan itfaiye araçlarına hücum etti. Belediye Zabıta ekipleri ise kamyonlara yükledikleri 5-10 litrelik pet içme sularını dağıtarak, vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Espiye Belediyesi yetkilileri ise, ana boruda meydana gelen arıza edeniyle ilçeye 4 gündür içme suyu verilemediğini belirterek, arızanın giderilmesi için çalışma yaptıklarını kaydettiler