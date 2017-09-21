  • BIST 104.281
  • Altın 145,445
  • Dolar 3,5051
  • Euro 4,1748
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Espiye 'susuz' kaldı

»
Espiye 'susuz' kaldı
Giresun Espiye'de ana su borusunun patlaması nedeniyle 4 gündür sular akmazken, su kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi. Belediye ekipleri vatandaşlara pet şişelerde içme suyu tedarik ediyor

Giresun'un en büyük ilçelerinden biri olan 24 bin nüfuslu Espiye İlçesi'ne dört gündür ana su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesinti nedeniyle ilçe halkı perişan olurken, okullar da alınan kararla tatil edildi. 

Belediye ekipleri mahallelere ve ilçe devlet hastanesine itfaiye ile su taşırken, vatandaşlar ise su doldurmak için mahalle aralarındaki çeşmelere ve su dağıtan itfaiye araçlarına hücum etti. Belediye Zabıta ekipleri ise kamyonlara yükledikleri 5-10 litrelik pet içme sularını dağıtarak, vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Espiye Belediyesi yetkilileri ise, ana boruda meydana gelen arıza edeniyle ilçeye 4 gündür içme suyu verilemediğini belirterek, arızanın giderilmesi için çalışma yaptıklarını kaydettiler

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat'ta 18 sofralık üzüm çeşidi denendi21 Eylül 2017 Perşembe 15:12
  • Protokol 'şed kuşandı'21 Eylül 2017 Perşembe 15:09
  • Giresunlu firmayı Muğla'ya davet etti21 Eylül 2017 Perşembe 15:00
  • Ahi yemeğine 'oruç' ertelemesi21 Eylül 2017 Perşembe 14:54
  • Üretici alın terinin karşılığını alamıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 19:58
  • Reyhan gözyaşları ile uğurlandı20 Eylül 2017 Çarşamba 19:09
  • Bilgiç cübbe giydirdi uyardı20 Eylül 2017 Çarşamba 18:45
  • TMO, Ordu'da şube açtı20 Eylül 2017 Çarşamba 18:40
  • Okul civarındaki metruk bina yıkıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 18:39
  • Çeltik üreticileri 'yağmur' mağduru20 Eylül 2017 Çarşamba 18:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti