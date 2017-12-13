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Eurocup: Unıcs Kazan: 75 - Darüşşafaka Basketbol: 79

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Eurocup: Unıcs Kazan: 75 - Darüşşafaka Basketbol: 79
Eurocup A Grubu'nun 8. maçında Darüşşafaka Basketbol deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'ı 79-75 mağlup etti.

Eurocup A Grubu'nun 8. maçında Darüşşafaka Basketbol deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'ı 79-75 mağlup etti. Türk ekibi bu sonuçla grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Salon: Kazan

Hakemler: Ilıja Belesevic xx, Sinisa Herceg xx, Jurgis Laurinavicius xx

UNICS Kazan: Jamar Smith xx 10, Trent Lockett xx 10, Stephane Lasme xxx 18, Quim Colom xxx 16, Melvin Ejim xx 10, Maurice Ndour xx 11, Anton Ponkrashov xx, Grigory Shukhovtsov xx, Evgeny Kolesnikov xx, Vladislav Trushkin xx

Başantrenör: Dimitrios Priftis

Darüşşafaka: Scottie Wilbekin xxx 19, James Bell xx 10, Howard Sant-Roos xx 8, Stanton Kidd xx 11, Michael Eric xx 6, JaJuan Johnson xx 10, Will Cummings xx 10, Okben Ulubay x 2, Furkan Aldemir x 3, Kartal Özmızrak x

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 26-16 (UNICS Kazan lehine)

Devre: 38-32 (UNICS Kazan lehine)

3. Periyot: 57-56 (UNICS Kazan lehine)

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