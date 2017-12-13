  • BIST 108.153
  • Altın 154,025
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Euroleague Women: Galatasaray: 73 - Sopron Basket: 75

» »
Euroleague Women: Galatasaray: 73 - Sopron Basket: 75
EuroLeague Women A Grubu 8. hafta maçında Galatasaray, Macar ekibi Sopron Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

EuroLeague Women A Grubu 8. hafta maçında Galatasaray, Macar ekibi Sopron Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 75-73 mağlup ayrılarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Jasmina Juras xx, Zoran Mitrovski xx, Zdenko Tomasovic xx

Galatasaray: Olivia Epoupa xx 14, Işıl Alben xx 15, Jelena Dubljevic xx 19, Gintare Petronyte xx 17, Ayşegül Günay x 6, Merve Uygül x, Gizem Başaran x, Meltem Yıldızhan x, İrem Naz Topuz x 2, Özge Kavurmacıoğlu x

Başantrenör: Marina Maljkovic

Sopron Basket: Crystal Langhorne xxx 17, Yvonne Turner x, Zsofia Fegyverneky xx 8, Jelena Milovanovic xx 14, Aleksandra Crvendakic xxx 20, Angela Salvadores xx 10, Tina Jovanovic xx 6, Debora Dubei x, Bernadett Hatar x

Başantrenör: Igor Polenek

1. Periyot: 12-22 (Sopron Basket lehine)

Devre: 25-36 (Sopron Basket lehine)

3. Periyot: 48-58 (Sopron Basket lehine)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euroleague Women: Galatasaray: 73 - Sopron Basket: 7513 Aralık 2017 Çarşamba 21:08
  • Eurocup: Unıcs Kazan: 75 - Darüşşafaka Basketbol: 7913 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk Yarı)13 Aralık 2017 Çarşamba 20:38
  • Arda Turan, Galatasaray İle Masaya Oturdu İddiası13 Aralık 2017 Çarşamba 20:13
  • Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 2 - Aç Giresunspor: 213 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • E. Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Maçının Ardından13 Aralık 2017 Çarşamba 19:08
  • Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:58
  • Euroleague Women: Nadezhda: 64 - Fenerbahçe: 6613 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • Beytullah Eroğlu: “Hedefim Paralimpik Oyunları’nda Altın Madalya Kazanmak”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Bucaspor - Dg Sivasspor Maçının Ardından13 Aralık 2017 Çarşamba 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti