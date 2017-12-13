Euroleague Women: Galatasaray: 73 - Sopron Basket: 75

EuroLeague Women A Grubu 8. hafta maçında Galatasaray, Macar ekibi Sopron Basket ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 75-73 mağlup ayrılarak gruptaki dördüncü yenilgisini aldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Jasmina Juras xx, Zoran Mitrovski xx, Zdenko Tomasovic xx
Galatasaray: Olivia Epoupa xx 14, Işıl Alben xx 15, Jelena Dubljevic xx 19, Gintare Petronyte xx 17, Ayşegül Günay x 6, Merve Uygül x, Gizem Başaran x, Meltem Yıldızhan x, İrem Naz Topuz x 2, Özge Kavurmacıoğlu x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Sopron Basket: Crystal Langhorne xxx 17, Yvonne Turner x, Zsofia Fegyverneky xx 8, Jelena Milovanovic xx 14, Aleksandra Crvendakic xxx 20, Angela Salvadores xx 10, Tina Jovanovic xx 6, Debora Dubei x, Bernadett Hatar x
Başantrenör: Igor Polenek
1. Periyot: 12-22 (Sopron Basket lehine)
Devre: 25-36 (Sopron Basket lehine)
3. Periyot: 48-58 (Sopron Basket lehine)
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