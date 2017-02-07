  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

'Ev' alana 'araba' bedava

»
'Ev' alana 'araba' bedava
Amasya'da yaşayan Sinan Tunç, sosyal medyadan duyurduğu 'Bir Ev Alana Bir Araba Bedava' kampanyası ile Merzifon'da görülmemiş bir kampanyaya imza attı

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde Merzifon Yeni Mahalle'de bulunan evini satmak isteyen Sinan Tunç, piyasadaki durgunluğu kırmak ve evi cazip hale getirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Evi alana yanında bedava bir araba vereceğini söyleyen Tunç, evi gerçek fiyatında sattığını ve arabanın fiyatını eve eklemediğini vurguladı.

Merzifon Çanakkale Parkı yanındaki evini alan kişiye piyasa değeri 10 bin TL civarında olan Broadway marka arabayı hediye edecek olan Sinan Tunç, evin satışını daha cazip hale getirmek için bu yola başvurduğunu dile getirdi.

DAİRE 120 METREKARE, ARAÇ SIKINTISIZ
Sinan Tunç, ev ve araba hakkında bilgi vererek; "Ev Yeni Mahalle'de Yenikent Sitesi'nin 5'nci katında 3+1 olan evimiz 120 metrekare. Yanında 'araba veriyoruz' diye evin fiyatını yükseltmedik. Evi piyasa değerinde satacağız. Yanında bedava vereceğimiz aracında herhangi bir sıkıntı yok. Muayenesi sigortası var ayrıca Merzifon'da da tutulan bir araç" dedi. İnsanların bu kampanya ile iki ihtiyacını birden karşılayabileceğini söyleyen Tunç, "Ev ve araba asli bir ihtiyaç. Uygun fiyata iki ihtiyacı birden karşılayabilirler. Bu tür kampanyaları büyük firmalar zaten yapıyor. Elimizdeki imkanlarla biz de yaptık ama devamı yok" diye konuştu.

Sinan Tunç, yerel esnafında bunun gibi cazip teklif ve kampanyalar yaparak vatandaşı çekebileceğini hatırlatarak, bu yolu denemelerini istedi.

Ferhat ALP / AMASYA

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SAYDES ziyaretlerini sürdürüyor05 Şubat 2017 Pazar 20:22
  • Nişanlısını sonsuzluğa uğurladı05 Şubat 2017 Pazar 20:15
  • Minibüsçüler zam bekliyor05 Şubat 2017 Pazar 20:07
  • Metin Usta'ya son görev05 Şubat 2017 Pazar 20:03
  • Sokak hayvanları için kulübe05 Şubat 2017 Pazar 19:57
  • Kızılay'a tam donanımlı kan toplama aracı05 Şubat 2017 Pazar 19:53
  • Kedi lamba üzerinde ısınmaya çalıştı05 Şubat 2017 Pazar 19:46
  • Sağlık personeli ölümden döndü05 Şubat 2017 Pazar 19:38
  • Otobüslere hayalet polis05 Şubat 2017 Pazar 19:31
  • Sürücüye haciz şoku05 Şubat 2017 Pazar 19:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti