'Ev' alana 'araba' bedava

Amasya'da yaşayan Sinan Tunç, sosyal medyadan duyurduğu 'Bir Ev Alana Bir Araba Bedava' kampanyası ile Merzifon'da görülmemiş bir kampanyaya imza attı

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde Merzifon Yeni Mahalle'de bulunan evini satmak isteyen Sinan Tunç, piyasadaki durgunluğu kırmak ve evi cazip hale getirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Evi alana yanında bedava bir araba vereceğini söyleyen Tunç, evi gerçek fiyatında sattığını ve arabanın fiyatını eve eklemediğini vurguladı.

Merzifon Çanakkale Parkı yanındaki evini alan kişiye piyasa değeri 10 bin TL civarında olan Broadway marka arabayı hediye edecek olan Sinan Tunç, evin satışını daha cazip hale getirmek için bu yola başvurduğunu dile getirdi.

DAİRE 120 METREKARE, ARAÇ SIKINTISIZ

Sinan Tunç, ev ve araba hakkında bilgi vererek; "Ev Yeni Mahalle'de Yenikent Sitesi'nin 5'nci katında 3+1 olan evimiz 120 metrekare. Yanında 'araba veriyoruz' diye evin fiyatını yükseltmedik. Evi piyasa değerinde satacağız. Yanında bedava vereceğimiz aracında herhangi bir sıkıntı yok. Muayenesi sigortası var ayrıca Merzifon'da da tutulan bir araç" dedi. İnsanların bu kampanya ile iki ihtiyacını birden karşılayabileceğini söyleyen Tunç, "Ev ve araba asli bir ihtiyaç. Uygun fiyata iki ihtiyacı birden karşılayabilirler. Bu tür kampanyaları büyük firmalar zaten yapıyor. Elimizdeki imkanlarla biz de yaptık ama devamı yok" diye konuştu.

Sinan Tunç, yerel esnafında bunun gibi cazip teklif ve kampanyalar yaparak vatandaşı çekebileceğini hatırlatarak, bu yolu denemelerini istedi.

Ferhat ALP / AMASYA