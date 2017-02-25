Eve Alkollü Gelen Koca, Karısını Bıçakladı

Samsun'da eve alkollü geldiği iddia edilen koca komşuda olan karısını çıkan tartışmada bıçakladı.

Samsun'da eve alkollü geldiği iddia edilen koca komşuda olan karısını çıkan tartışmada bıçakladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde dün saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği iddia edilen H.T.(44), eşi Z.T.'yi (39) evde bulamadı. Bu sırada komşuda olan eşi Z.T. eve geldi. Eşiyle tartışan H.T., onu ekmek bıçağı ile yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.T., tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.