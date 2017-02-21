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Evkur Yeni Malatyaspor’da Altınordu Mesaisi Başladı

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Altınordu Mesaisi Başladı
TFF 1. Lig'de liderliğini son dakika golüyle kurtaran Evkur Yeni Malatyaspor, Gaziantep deplasmanından döndükten sonra ayağının tozuyla hazırlıklarına...

TFF 1. Lig'de liderliğini son dakika golüyle kurtaran Evkur Yeni Malatyaspor, Gaziantep deplasmanından döndükten sonra ayağının tozuyla hazırlıklarına başladı.

Pazartesi gecesi sona eren maçın ardından kara yoluyla geç saatlerde kendi tesislerine dönen sarı kırmızılılar, saat 16.30'da kısa bir yenileme çalışması yaptı. İzinli Caner, sakat Sadık ve burnuna darbe alan Sedat Ağçay idmana çıkmadı.

Takımı ikiye bölen teknik heyet Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen futbolculara yenileme çalışması yaptırırken, diğer oyunculara ise 2 farklı bir idman programı uyguladı. İdmanın göze çarpan ismi, son dakika kafa golüyle 3 puanı Malatya'ya getiren Eren Tozlu oldu. Arkadaşları ve teknik heyetteki isimler Eren'e takılırken, başarılı hücumcu gösterilen ilgiye esprilerle karşılık verdi. Deplasmanda oynanacak Altınordu maçı için kendi tesislerinde cumartesi gününe kadar çalışacak Yeni Malatyasporlu oyuncular, daha sonra İstanbul'a gidecek. Maç gününe kadar sakatlıkları bulunan Sadık, Murat Akça ve Mehmet Sak'ın tamamen düzelmesi bekleniyor.

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