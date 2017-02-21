Evleri yanan ailelere yardım eli

Tokat’ta önceki gün gece evleri yanan üç aileye Tokat Belediyesi ve Kızılay tarafından yardım yapılacağı, ayrıca yardımda bulunmak isteyenlerin belediye başvurabileceği bildirildi

Tokat'ta Cemalettin Mahallesi Hacı İbrahim Sokak'ta Ömer Kara’ya ait iki katlı evde 20 Şubat gecesi 02.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 2 eve daha sıçramıştı. Alevlere teslim olan evin balkonundan atayarak canını zor kurtaran Kara'nın Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Yangının izleri ise gün ışığı ile birlikte ortaya çıkarken, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ile birlikte aileleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Cemalettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağdeviren ile birlikte yanan evlerde incelemelerde bulunan Başkan Eroğlu, kış gününde meydana gelen yangında vatandaşların evsiz kalmasının üzücü bir durum olduğunu ama kendilerini sevindiren tarafın can kaybı olmaması olduğunu söyledi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Yangında zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Evlerdeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelmiş. Yangın nasıl çıktı ne oldu bilemiyoruz. Bununla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Asıl önemli olan buradaki insani durum. Onlarca yılda kazandıkları ile eşya alıp yaptırdıkları evleri bir saat içinde yandı kül oldu. Bu anlamda yardıma ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışacağız. Ne gerekiyorsa buna da gereği yapılacaktır. Bu vesile ile bu kardeşlerimize el uzatarak gerek nakdi, gerek eşya yardımında bulunmak isteyenlere de varsa müracaat edebilirler. Bu kapımızda açık. Ama hiçbir şey olmasa bile biz buradayız elimizden gelen yardımı yapacağız” dedi.

Türk Kızılayı Tokat Şubesi Başkanı Hüseyin Yapıcı, ailelere Kızılay olarak mutfak seti, set üstü ocak, dolap, giysi, kuru gıda, yatak takımı vb. yardımlarda bulunacakların söyledi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT