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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki Çalışmalar Başladı

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki Çalışmalar Başladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne yönünde otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis çalışmaları başladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne yönünde otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis çalışmaları başladı. Çalışmaların 7 Kasım'a kadar tamamlanması öngörülürken, trafik akışının her iki yönde birer şerit kısmi olarak kapatılarak üçer şerit sağlanacağı öğrenildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nden ekiplerinin akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde (FSM) başlattığı çalışmalar için İstanbul-Edirne yönü ile İstanbul –Ankara yönlerinde yolun kısmi olarak trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Her iki yöne trafik ikaz ışıkları ve dubalarla yolları ayıran ekipler daha sonra, konstrüksiyon TAK'ların yerleştirileceği destek ayaklarının dizimi için çalışmalarını başladı. TAK'larınn altından 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde planlandı. 7 Kasım tarihine kadar trafik akışının her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanacağı belirtildi.

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