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Feci Kazadan Kıl Payı Kurtuldu

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Feci Kazadan Kıl Payı Kurtuldu
İzmir'in Tire ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

İzmir'in Tire ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada bir motosiklet sürücüsü ise ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün Tire ilçesi Gökçen Karayolunda meydana geldi. İbrahim Tepedelen (19) yönetimindeki 42 B 0820 plakalı otomobil, kaygan zeminden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Gökçen yönetimindeki 35 M 1597 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Gökçen olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonette yolcu olarak bulunan Kerim Pehlivanoğlu (17) ve otomobil sürücüsü İbrahim Tepedelen ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün ise ani fren yaparak kazayı son anda attığı görüldü.

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