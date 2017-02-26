Federasyon Kupası Eskişehir Basket’in

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finalinde Nesine.Com Eskişehir Basket, rakibi İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenerek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finalinde Nesine.Com Eskişehir Basket, rakibi İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenerek kupanın sahibi oldu.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen TBL Federasyon Kupası sahibini buldu. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan Nesine.Com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü karşılaşmasının ilk periyotu 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta hücumda etkili olan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıyı 47-34 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Nesine.Com Eskişehir Basket, bu periyotu da 62-54'lük skorla önde tamamladı. Kıran kırana geçen son periyotta hata yapmayan Eskişehir temsilcisi, sahadan 84-79'luk skorla galip ayrılarak TBL Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmada Nesine.Com Eskişehir Basket adına en çok skoru 28 sayıyla Joshua Duncan üretirken, İstanbulspor Beylikdüzü oyuncusu Elijah Johnson'un 30 sayısı maçı kazanmak için yeterli olmadı.