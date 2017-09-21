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Fenerbahçe Doğuş, Hırvatistan’da İlk Antrenmanını Yaptı

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Fenerbahçe Doğuş, Hırvatistan’da İlk Antrenmanını Yaptı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zadar Turnuvası'na katılmak üzere...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zadar Turnuvası'na katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.

Sarı-lacivertliler,, Hırvatistan'daki ilk idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmanda, milli takımlarından dönen Luigi Datome, Nicolo Melli, Marko Guduric ve Kostas Sloukas da yer aldı. İdmanda, ısınma bölümünün ardından 3'e 0 ve 5'e 0 çalışmalara geçildi. Ardından Zeljko Obradovic ve teknik ekibi, Brose Bamberg maçının detayları üzerinde durdu. Bireysel şut bölümü ile antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlıkları süren ve İstanbul'da bırakılan Ali Muhammed ile Nikola Kalinic'in yanı sıra, eşi doğum yaptığı için izinli olan James Nunnally, Zadar Turnuvası kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe Doğuş, turnuvadaki ilk maçında yarın TSİ 18:30'da Almanya'nın Bamberg ekibiyle karşılaşacak.

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