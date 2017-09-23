Fenerbahçe Tribününde Kavga Çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 15. dakikasında Beşiktaş kalesinin arkasındaki Okul Açık tribününde Fenerbahçeli taraftarlar kavga etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 15. dakikasında Beşiktaş kalesinin arkasındaki Okul Açık tribününde Fenerbahçeli taraftarlar kavga etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği zorlu kaşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar birbirlerine girdi. Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan Okul Açık tribününün üst katında bulunan Fenerbahçeliler kavga etti. Özel güvenliklerin yanı sıra spor şube polislerinin müdahalesinin ardından kavga yatıştırılırken, polis bazı taraftarları gözaltına aldı.