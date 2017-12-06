  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Fenerbahçeli yıldıza FETÖ şoku!

»
Fenerbahçeli yıldıza FETÖ şoku!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Eski futbolcu Zafer Biryol, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece “adli kontrol şartıyla” serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol’un savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. ByLock kullanıcısı olduğu ve Fethullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen Biryol’un, savcılığın yakalama kararı üzerine gözaltına alındıktan sonra doğrudan Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği belirtildi.

Profesyonel sporculuk kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda top koşturan Zafer Biryol, geçtiğimiz günlerde Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından “adli kontrol şartı” ile serbest bırakılmıştı.

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor!05 Aralık 2017 Salı 13:39
  • Hem parası yok, hem konuşuyor05 Aralık 2017 Salı 12:35
  • Samsunspor'da son dakika... Kongre kararı!04 Aralık 2017 Pazartesi 17:24
  • Samsunlular hariç herkes federasyona koştu04 Aralık 2017 Pazartesi 17:05
  • 90 takım, maçlara çıkmama kararı aldı.04 Aralık 2017 Pazartesi 16:39
  • FATİH TERİM AÇIKLANDI04 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
  • CANİK SON SANİYELERDE KAYBETTİ04 Aralık 2017 Pazartesi 10:00
  • ATAKUM EVİNDE GÜZEL04 Aralık 2017 Pazartesi 09:00
  • 'AMATÖR KÖY TAKIMI GİBİ OYNADIK'03 Aralık 2017 Pazar 19:06
  • BELEDİYE PLEVNE RAKİBİNE ŞANS TANIMADI03 Aralık 2017 Pazar 19:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti