Ferrero Samsun'a geliyor

Türk fındığındaki 'verim ve kalite' düşüklüğünü gidermek için Ordu, Trabzon, Düzce, Sakarya, Rize ve Giresun illerinde Değerli Tarım Uygulamaları Projesi'ni hayata geçiren İtalyan şirketi Ferrero, İstanbul'da bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda Karadeniz bölgesinde yerel medya temsilcileri vardı ve bizde Köşe Yazarımız Ragıp Göker'le birlikte, HHALK Gazetesi'ni temsilen katıldık...

Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, Tarım Direktörü Ersin Arısoy ve Sosyal Sürdürülebilirlik Koordinatörü Melike Kıratlı, 2 gün süren çalıştayda bizlere şirketin sosyal sorumluluk projelerini, Türk fındığındaki verimin ve kalitenin durumunu, örnek bahçeleri, şirketin gerçekleşen hedefleri ve uzun vadede hazırlanan projeleri içeren sunumları paylaştılar...

Ferrero, Türkiye'nin fındık politikası hakkında dersine çok iyi çalışmış...

Çalıştayda en dikkat çekici konu, 'toprağın, çiftçinin ve metodun yaşlı' olmasıydı...

Bu konu üzerinde çok konuşuldu...

Neler yaptıklarını ve 'Genç neslin bahçelerine geri dönmeleri' için çeşitli projelerinin olduğu anlattılar.

Videolarda 'örnek bahçe' sahipleri konuşturuldu...

Düzceli, Trabzonlu, Ordulu, Sakaryalı üretici Ferrero'dan memnun...

Bu videolara internet sitemizde yer vermek, Samsunlu ve bölgemizdeki üreticilerin fikir sahibi olabilmesi için Ferrero'dan talep ediyorum...

Türkiye'nin dünyada fındık üretiminde yüzde 71'lik üretimle lider olması sevindirici olsa da, son zamanlarda 'verimlilikte' fındık üreten 6 ülke arasında 'son sırada' yer alması ayrıca tartışılacak bir konu olarak not aldım.

Detaylarını paylaşacağım...

Toplantıdan notlarım var ve birkaç günde köşemizden siz değerli okuyucularımızla bu konuları paylaşacağım...

Toplantının dikkat çeken diğer konusu ise, Ferrero'nun Samsun'un dışında 6 şehirde faaliyette olmasıydı. "Samsun neden yok?" diye sordum...

Cevap;

"Samsun için geç kaldık, ancak geliyoruz. Şu anda ofisimizi açmak üzereyiz. 6 Ziraat Mühendisimiz, 3 sosyal uzmanımız eğitim alıyor, yakın zamanda Samsun'dayız" dediler.

Evet Samsunlu fındık üreticileri...

Ferrero, Samsun'a geliyor. Hedefleri örnek bahçeler yapmak, gençleri bahçelerine geri getirmek, verimli ve kaliteli fındık üretimine katkı sağlamak, Değerli Tarım Uygulamaları'na Samsun'da da başlamak...

Sürdürülebilir bir fındık tarımı politikası için ayrıca STK'larla görüşmeye de açıklar. Türk fındık üreticisinin tüm paydaşlarına kapıları açık, işbirliğine hazırlar.

Diğer illerde olduğu gibi ilk etapta büyük tepkilerle karşılanan, hatta 'fındıkta tekel şirket oluyor' gerekçesiyle gerek fındıkçı, gerekse de medya tarafından tabir-i caizse çok kez 'dövülen', zamanla 'sosyal sorumluluk' projeleriyle 'fındık üreticilerine' ulaşmayı başaran Ferrero şirketine, Samsunlu fındık üreticisi hazır mı?

Göreceğiz...

Ancak şunu söylemekte fayda var. Ferrero, sosyal sorumluluk projesini ve Türk fındığını çok önemsiyor.

Neden mi?

'Hepimiz, Türk fındığı için çalışmalıyız, değerini korumalıyız.'

Mesajları güzel...

Sevgiyle kalın...