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Fested İzmir 2017 Coşturdu

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Fested İzmir 2017 Coşturdu
İzmir'de Urla TED Koleji tarafından düzenlenen FESTED İzmir 2017 Bahar Şenliğinde sahne alan Athena, öğrencilere coşkulu bir konser verdi.

İzmir'de Urla TED Koleji tarafından düzenlenen FESTED İzmir 2017 Bahar Şenliğinde sahne alan Athena, öğrencilere coşkulu bir konser verdi.

İzmir'in Urla ilçesinde Urla TED Koleji tarafından FESTED İzmir 2017 Bahar Şenliği düzenlendi. Gelirlerinin TED Burs Formuna aktarılacak Bahar şenliğinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler, çekilişler, kermesler hazırlanırken, Action Team Kay Kay Show ise sergilediği bir birinden heyecanlı gösterilerle öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Şenliğin kapanışında ise Athena grubu sahne altı. Athena konseriyle coşkulu anlar yaşayan öğrenciler, konser bitiminde ise çiçek vererek teşekkür etti.

Fested İzmir 2017 Coşturdu

Fested İzmir 2017 Coşturdu

Fested İzmir 2017 Coşturdu

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