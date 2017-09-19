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Fetö Liderinin Yeğeni, Fetö’nün Silahlı Örgüt Olduğunu Kabul Etmedi

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Fetö Liderinin Yeğeni, Fetö’nün Silahlı Örgüt Olduğunu Kabul Etmedi
İZMİR (İHA) – İzmir'de'de FETÖ davasında hakim karşısına çıkan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, mahkeme başkanına,...

İZMİR (İHA) – İzmir'de'de FETÖ davasında hakim karşısına çıkan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, mahkeme başkanına, "Bu davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gidince, bu yapının silahlı terör örgütü olmayacağını biliyor musunuz?" demesi üzerine mahkeme başkanı sanık Gülen'e , "Siz bu yapının silahlı terör örgütü olmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan 3'üncü duruşmaya FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 14 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. "Yıldız" ve "Yeğen" kod adlı iki gizli tanık olmak üzere üç tanık dinlendi. Sanıklar, tanıkların ifadelerinin FETÖ üyelikleri ile ilgili gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni sanık Mehmet Mezher Gülen, kendisine yönelik FETÖ'nün Türkiye okullar sorumlusu suçlamasını kabul etmezken, mahkeme başkanına, FETÖ davalarını kast ederek "Bu davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidince, bu yapının silahlı terör örgütü olmayacağını biliyor musunuz?" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı da sanık Gülen'e, "Siz bu yapının silahlı terör örgütü olmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu.

FETÖ'yü silahlı bir terör örgütü olarak kabul etmedi

Sanık Mehmet Mezher Gülen sorulan soruyu çarptırarak, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Kim yaptıysa lanetliyorum; ancak kim yaptı belli değil" diyerek FETÖ nün darbe girişimi yaptığını söylemedi. Mahkeme başkanının ısrarla "FETÖ, silahlı bir terör örgütü olduğunu kabul etmiyor musunuz?" sorusuna sanık Gülen cevap vermedi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık ve sanık avukatları tahliye taleplerinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında, 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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