Fetö Soruşturmasında 8 Akademisyen Adliyeye Sevk Edildi

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında daha önce ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 akademisyen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Karabük merkezli İstanbul ve Hatay'da, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan operasyonla, aralarında daha önce ihraç edilenlerinde bulunduğu 8 akademisyen ile doktor E.Y, hemşire N.Ç, üniversite öğrencisi A.P ve ev hanımı M.Y gözaltına alınmıştı. Doktor E.Y, hemşire N.Ç ve üniversite öğrencisi A.P, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.