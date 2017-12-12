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Fıba’dan Euroleague’e Rest

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Fıba’dan Euroleague’e Rest
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yönetim Kurulu, EuroLeague'in takvimi dolayısıyla birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yönetim Kurulu, EuroLeague'in takvimi dolayısıyla birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim yapmak zorunda bırakmakta olduğunu belirterek, oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırılmadan başka bir anlaşma üzerinde EuroLeague ile görüşme yapılmayacağını belirtti.

FIBA Yönetim Kurulu, cumartesi günü İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde 2017 yılının üçüncü ve son toplantısında bir araya geldi. Toplantıda basketbolla ilgili konuları ele alan kurul, EuroLeague'in takvimi dolayısıyla birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim yapmak zorunda bırakmakta olduğunu belirterek, oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırılmadan başka bir anlaşma üzerinde EuroLeague ile görüşme yapılmayacağını belirtti.

Toplantıda alınan kararlardan sonra FIBA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çin'de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 yolculuğu, 72 milli takımın toplamda 76 eleme maçı oynamasıyla Kasım 2017'de resmen başladı. Yönetim Kurulu, sporda benzersiz bir şekilde merkezi olarak yönetilen en büyük uluslararası turnuva olmayı başaran FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin başarılı başlangıcından son derece memnundur. Bu başarı; Ulusal Federasyonlar, FIBA Bölge Ofisleri ile FIBA arasındaki büyük iş birliği sayesinde gerçekleşmiştir. Müsabakaları salondan izleyen kişi sayısı 300 bini aşmış ve spor salonlarının çoğu yüzde 80 doluluk kapasitesini geçmiştir. Ayrıca dijital kanallar üzerinden de 312 milyon kişi müsabakaları takip etmiştir.

Kurul, Euroleague Ticari Varlıkları'nın (ECA) Avrupa Komisyonu'na hiçbir oyuncuyu milli takım maçlarına katılmaktan engellemeyeceğine veya kısıtlamayacağına dair resmi olarak açıklama yapmış olmasına rağmen, EuroLeague takvimi dolayısıyla birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim yapmak zorunda bırakmakta olduğunun farkındadır. Bu durum Avrupa'daki Ulusal Federasyonlar tarafından da kınanmaktadır.

Bazı kulüplerin sporcularına Kasım ayında milli takımına gitmemesi konusunda baskı yaptığını öğrenen FIBA Yönetim Kurulu, ECA ve 16 EuroLeague takımı oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırmadan, daha geniş bir anlaşma üzerinde EuroLeague ile görüşme yapmayacaktır."

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