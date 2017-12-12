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Fiber Optik Kablo Tüneline Düşen Yavru Köpek Kurtarılamadı

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Fiber Optik Kablo Tüneline Düşen Yavru Köpek Kurtarılamadı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fiber optik kablo tüneline düşen başı boş bir yavru köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarılamadı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fiber optik kablo tüneline düşen başı boş bir yavru köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikanın bahçesinden geçen yaklaşık 1 metre genişlik ve 1 metre derinlikteki fiber optik kablo tüneline, başıboş bir sokak köpeğine ait yavrulardan biri düştü. Fabrika güvenlik görevlisi köpeğin ağlama sesini duyup çukurun başına gitti. Kendisinin çıkaramayacağını anlayan güvenlik görevlisi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yavru köpeği bulunduğu yerden almak için yoğun çaba harcayarak çıkaramadı. Bunun üzerine kurtarma aracının vinci ile beton kapağı açılarak kurtarma işlemini deneyen itfaiye ekiplerini gören yavru köpeğin tünel içerisindeki diğer kanallara kaçarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

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