Fındık dalda kalmasın

İğneden ipliğe her şeyin fiyatı artıyor.

Ama fındık yerinde sayıyor.

Hedef Halk Gazetesinin stajyer muhabirleri Kürşat Gedik, Murat Can Yetimoğlu, Ramazan Karaoğlan, Seyfettin Ağca, Ömer Nas ve Recep Mor’un geçtiğimiz hafta içinde yazdıkları araştırma haberine göre, fındık 7 liraya kadar düşmüş.

Çarşamba ve Ordu Ticaret Borsalarının internet sitelerine girerek yaptığım küçük bir araştırmada gördüm ki, fındık geçen yıl bu zamanlarda da 8 liranın altına düşmüş.

Bir ara 12 liraya çıktığı görülse de, fındığın bu yıl da 7 ila 12 lira arasında değişen fiyatlarla satılacağı anlaşılıyor.

Oysa diğer tüm girdiler gibi gübre fiyatları da yerinde durmuyor.

Mesela doların yükselişi sürüyor.

Dolardaki artış, başta akaryakıt olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını yükselttiği gibi, işçilik maliyetini de arttırıyor haliyle.

Fındıkta oyun bir türlü bitmiyor.

Çünkü dünyada üretilen fındığın yüzde 70’i topraklarımızda yetiştiriliyor ancak, fiyatı yabancılar belirliyor.

Davul bizim boynumuzda asılı ama tokmak başkasının elinde yani.

Bu durumda bu kaçıncı fındık yazısı bilmiyorum, Allah ömür verirse ‘’ne olacak bu fındığın halleri’’ diye daha çok yazarız.

Her gün, bir yıl önceki paylaşımlarımızı hatırlatan Facebook, dün de, geçen yıl, akşamında FETÖ’nün hain kalkışmayı denediği15 Temmuz günü bu köşede ‘’fındıkta oyun bitmez’’ başlıklı yazımın yayınlandığını hatırlattı.

O günde benzer şeyleri yazmışız.

Fındığımızın büyük bölümünü Alman ve İtalyan çikolata imalatçıları alıyor.

Bu nedenle ürünümüz ucuza kapatılmak isteniyor.

Maalesef yabancı alıcıların bu amacına, onların yerli işbirlikçisi kimi tüccarlarımız da yardımcı oluyor.

Bir zamanlar ülkemizin en büyük alıcısı iken, şirketini yabancılara satmak zorunda kalan Trabzonlu bir tüccar, ‘’Fındık bir lira olmalı’’ demişti.

O tüccarın, ülkemizin en büyüğü olan fındık şirketini yabancılara kaptırdığını duyunca ‘’Allah’ın sopası yok’’ dediğimi hatırlıyorum.

O açıklamadan sonra, fındığın fiyatı bir liraya gerilemedi ama o sırada tavan yapmış fiyatlar bir anda tepe taklak olmuştu.

Aslında fiyatların yüksek seyretmesi, üreticilerin lehine olduğu kadar tüccarların da kazancınadır.

Ülkemizin döviz ile ilgili kazancı ve kaybını hiç söylemiyorum.

Dallar yeşermişken, bu en önemli ürünümüz olan fındık, bir türlü rayına oturmayan politikalar nedeniyle bir kez daha dalda kalmasın.

Eskiden olduğu gibi yeniden ülkemizin kazancı olsun.