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Fındık İçin Adalet Yürüyüşünün İkinci Günü De Tamamlandı

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Fındık İçin Adalet Yürüyüşünün İkinci Günü De Tamamlandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen "Fındık için adalet" yürüyüşünün ikinci...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen "Fındık için adalet" yürüyüşünün ikinci günü tamamlandı.

Giresun'un Piraziz ilçesinden başlayan ikinci gün yürüyüşü yaklaşık 19 kilometrelik yol kat edilerek Giresun'un Yalıköy köyü Erikliman mevkiinde son buldu. Giresun'a yaklaşık 6 kilometrelik mesafe için yarın saat 15.00'da başlayacak yürüyüş saat 18.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı mitingle son bulacak.

Yürüyüşün ikinci gününü tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticilerin alın terinin hakkını alıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini ifade ederek fındık üreticilerini düzenlenecek mitinge davet etti.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ise yürüyüşün sonunda fındık için tarihi bir miting yapılacağını söyledi.

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