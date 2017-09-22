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Finike Turunçova Bağlantı Yollarına Asfalt

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Finike Turunçova Bağlantı Yollarına Asfalt
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Turunçova Mahallesi Çavdır Boğaz mevki, Çavdır-Elmalı bağlantı yolu ve Tireşe mevkii yolunda asfalt çalışması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Turunçova Mahallesi Çavdır Boğaz mevki, Çavdır-Elmalı bağlantı yolu ve Tireşe mevkii yolunda asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Finike'de vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Turunçova Mahallesi Çavdır Boğaz mevki, Çavdır Elmalı bağlantı yolu ve Tireşe mevkiinde asfalt çalışması yaptı. Toplam 6 kilometrelik yolda ekipler önce bozulan kısımların bakım ve genişletme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından sathi asfaltla kaplandı.

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