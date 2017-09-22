Finike’deki 300 Parsel Sorunu

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sahilkent Mahallesi'nde 300 parselin satışı ile ilgili vatandaşlarla buluştu.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sahilkent Mahallesi'nde 300 parselin satışı ile ilgili vatandaşlarla buluştu.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sahilkent Mahallesi'nde 300 parsel İÇİN bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vatandaşlara projeksiyon eşliğinde bilgi veren Başkan Sarıoğlu, hazine satışlarının rayiç bedel üzerinden yapılacağını söyledi. SatıştaN elde edilecek gelirin tekrar Sahilkent Mahallesine harcanacağını ifade eden Sarıoğlu, " Dönüm başına 30 bin TL tutarındaki başvuru bedeli, tapudaki ipoteği kaldırarak vatandaşa tapuların dağıtılmasını hızlandırmak istiyoruz. Ancak bu fiyatın ödenmesi noktasında sıkıntılar çıkması halinde meclis olağanüstü toplanarak fiyat indirimine gidilebilir. Başlangıçta istenen para ödenecek nihai bedelden düşülecek. 300 Parsel benim namusum hiçbir vatandaşımı mağdur etmeden bu süreci tamamlayacağız" dedi.

Hazine satışlarının rayiç bedel üzerinden yapıldığını ve belediyelere yüzde 34 oranında pay verildiğini hatırlatan Başkan Sarıoğlu, "Kar etmek isteseydik 4706 sayılı kanuna göre işlem yapar ve hem en az 5 kat fazla kar eder hem de siyasi bir riske girmemiş olurduk."

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, hak sahibi vatandaşların ödeyeceği nihai tutarın yapılacak 18 uygulaması sonrasında belirleneceğini de söyledi. Denize ve ana caddelere cephesi olan araziler ile iç kesimlerde kalan arazilerin farklı fiyatlar ile hak sahiplerine verileceğini ve ortalama fiyatın dönüm başına 60 bin TL olacağını dile getiren Sarıoğlu, "Bu saatten sonra bu işi kimse bulandırmaya kalkmasın. Kangren bir meseleyi gece gündüz çalışarak çözüme kavuşturan bu ekip sizin hakkınızı yiyerek ahretini tehlikeye atmaz" dedi.