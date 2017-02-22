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Fırat Çakıroğlu Samsun'da anıldı

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Fırat Çakıroğlu Samsun'da anıldı
Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı'nca 2 yıl önce Ege Üniversitesi'nde tarih eğitimi alırken marjinal görüşlü öğrenciler tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma programı düzenledi.

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı'nca 2 yıl önce Ege Üniversitesi'nde tarih eğitimi alırken marjinal görüşlü öğrenciler tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma programı düzenledi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, İlkadım Belediyesi Eski Başkanı Necaattin Demirtaş, Ülkü Ocakları ve MHP ilçe başkanları, üniversite öğrencileri ve Ülkü Ocaklarına mensubu ülkücü genç katıldı. 400 kişilik salon dolarken ayakta kalanlar oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda konuşma yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, "Davamızın mensuplarının da bazı konularda farklı düşüncelere sahip olabilmeleri normaldir. Fakat normal olmayan şey; bu farklı düşünceleri dile getirme şeklidir. Üzülerek takip ediyorum özellikle sosyal medyadaki kötü ve camiamıza yakışmayan üslubu. Bilmiyorum farkında mısınız bu kötü üslup nedeniyle birbirinizle konuşamaz hale geliyorsunuz. Bu davranışlar 'Ülkücü Ülkücünün Öz Kardeşidir' düsturuna zarar veriyor. Bu nedenle herkesi biraz daha aklı selim davranmaya, biraz daha karşımızdakileri dinleyip onları anlamaya davet ediyorum" dedi. Konuşmalar sonrasında gecenin anlam ve önemine uygun şiirler ve ağıtlar okunurken duygusal anlar yaşandı.firat-anma-(3).jpgfirat-anma-(4).jpg

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