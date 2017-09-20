Forum Mersin 10. Yılını Sürpriz Hediyelerle Kutlayacak

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 10. yılına özel 29 Ekim 2007 doğumlu tüm çocuklara sürpriz hediyeler kazandıracak.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 10. yılına özel 29 Ekim 2007 doğumlu tüm çocuklara sürpriz hediyeler kazandıracak.

Forum Mersin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşunun 10. yılını birbirinden özel etkinlikler ve sürpriz hediyelerle kutlayacak. Bu çerçevede, 29 Ekim 2007 doğumlu olan tüm çocuklar, sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Çocukların hediyelerin sahibi olmaları için 22 Ekim 2017 tarihine kadar alışveriş merkezinin Danışma Ofisi'ne giderek kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.