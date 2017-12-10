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Fransa’nın Calais Limanı’nda 313 Yolcuyu Taşıyan Feribot Karaya Oturdu

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Fransa’nın Calais Limanı’nda 313 Yolcuyu Taşıyan Feribot Karaya Oturdu
İngiltere Douvres Limanı'ndan yola çıkan, 313 yolcuyu taşıyan feribot Fransa'nın Calais Limanı'nda karaya oturdu.

İngiltere Douvres Limanı'ndan yola çıkan, 313 yolcuyu taşıyan feribot Fransa'nın Calais Limanı'nda karaya oturdu.

İngiltere Douvres Limanı'ndan yola çıkan, 313 yolcuyu taşıyan feribot Fransa'nın Calais Limanı'nda fırtına nedeniyle karaya oturdu. Saatlerce süren 3 ayrı römork gemi çalışmaları sayesinde kurtarılan feribotta yaralanan kimse olmadı. Feribot şirketinin sözcüsü Karine Warnault'un açıklamasına göre yolculara yiyecek ve içecek dağıtıldı ve herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan bölge dünden beri turuncu alarmdaydı.

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