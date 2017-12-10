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FUTBOL KADIKÖY’DE GÜZEL

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FUTBOL KADIKÖY’DE GÜZEL
Altyapı organizasyonlarında başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından en başarılı kulüp seçilen Kadıköyspor’da Futbol Okulu çalışmaları sürüyor. Eğitimden memnun olan veliler ise futbolun Kadıköyspor’da güzel olduğunu ifade ediy

SPORCULAR MUTLU
Samsun ve Türk futbolunun başarılı kulübü olan ve şimdiye kadar birçok oyuncuyu Süper Lig takımlarına veren Kadıköyspor Futbol Okulu hafta sonlarında dolup taşıyor. Veliler çocuklarını kayıt ettirmek için zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Kadıköyspor Spor Okulları Koordinatörü Servet Şen, çalışmalar sırasında çocukların yüzlerindeki mutlu ifadenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Şen, “Sporcularımızın hafta sonlarında yüzlerindeki mutlu görüntü bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.

BAŞARI ARDINDAN GELİYOR
Kadıköyspor olarak en iyiyi yapmak için çalıştıklarını dile getiren Servet Şen, “Kadıköyspor Kulübü olarak disiplinden aslı taviz vermiyoruz. Çocukların iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra iyi birer birey olmalarını da sağlamaya çalışıyoruz. Velilerimiz bizlere bu anlamda büyük destek veriyor. Okul kulüp ve aile üçgenini en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Programlı çalışmaya özen gösteriyoruz. Bütün bunlar birleştirildiğinde ise başarıda ardından geliyor. Kadıköyspor olarak en iyisini en güzelini yapmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

KADIKÖYSPOR’UN MİMARLARI
Teknik ekip anlamında yeni oluşuma giden Kadıköyspor‘da Teknik ekip sorumlusu Erdoğan Kul, Spor Okulları Koordinatörü Servet Şen, Spor Okulu antrenörleri Harun Anıl, Samet Kılıç ve Şükrü Ocakbaşı, yarışmacı gruplar da ise Recep Sermet Boyar, İmdat Musa Yıldırım, kaleci antrenörleri Oğuzhan Altay, Fatih Özdemir, Çetin Korkmaz ve kondisyoner Cengiz Ayar, Kadıköyspor’un başarısı için mücadele ediyor.     

MİNİKLER MUTLU
Kadıköyspor Futbol okulunda eğitim alan çocuklar hafta sonlarını iple çekerken eğitim sırasında ki mutlulukları yüzlerine yansıyor. Zekai ANIL

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