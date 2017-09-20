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Garanti Emeklilik 25 yıldır Türkiye ekonomisine değer katıyor

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Garanti Emeklilik 25 yıldır Türkiye ekonomisine değer katıyor
En çok tercih edilen bireysel emeklilik şirketi olan Garanti Emeklilik, bu yıl 25. yaşını kutluyor.

Kurum, Garanti markasından, 3 milyona yakın müşterisinden ve 800 kişilik uzman kadrosundan aldığı güç ile 25 yıla büyük başarılar sığdırdı, Türkiye ekonomisi için önemli değer yarattı. Garanti Emeklilik, bu başarısını tüm ekibinin katılımıyla gerçekleşen 25. yıl organizasyonuyla kutladı.     

 

25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Garanti Emeklilik, yüzde 17,5 pazar payı ile sektör lideri olarak Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyor. Kuruluşunun 10. yılında 1.386.542 TL fon büyüklüğü bulunan ve 27,9 milyon TL prim üretimi gerçekleştiren kurum, bugün ulaştığı noktada 11 milyar TL’den fazla fon büyüklüğü ve 2016 sonu verilerine göre 410 milyon TL’lik prim üretimi ile sektörünün parlayan yıldızı konumunda yer alıyor. 2003 yılı sonunda 2,975 bireysel emeklilik katılımcısı bulunan Garanti Emeklilik, bugün 1,2 milyon katılımcıya hizmet veriyor.

Kurum, başarısının en büyük mimarları olarak müşterilerini ve onlara en iyi hizmeti sunmak için kendisini sürekli geliştiren uzman kadrosunu gösteriyor.

Müşterilerini merkezine alan, onların her zaman yanında olan Garanti Emeklilik ailesi, başarılarla geçen 25 yılını özel bir organizasyon ile kutladı. Kurumun çeyrek asırlık yolculuğuna ve başarı öyküsüne yer verilen 25. yıl etkinliğinde; 5, 10, 15, 20 ve 25. yıllarını kutlayan çalışanlara da ödülleri takdim edildi.

 

“Çalışanlarıyla güçlü kurumumuz geleceğe güvenle bakıyor”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, ilk günden bugüne yazdıkları başarı öyküsünün ana kahramanları olan çalışanları ve müşterilerine teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu; “Başarılarımızın ardındaki en önemli mimarlarımız olarak nitelendirdiğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin en büyük gücümüz olduğunu biliyoruz. Bu özel gün vesilesiyle tüm ailemizin katılımıyla güzel bir kutlama gerçekleştirdik. Garanti Emeklilik’in çeyrek asırlık yürüyüşü güçlenerek devam edecek. Kurumumuzun 25. yılını en içten dileklerimle kutluyor, bu yolda bizimle birlikte yürüyen ve bizi sektörün en çok tercih edilen bireysel emeklilik şirketi yapan değerli müşterilerimize ailemiz adına teşekkür ediyorum.”   

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