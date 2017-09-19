Gaziler Gününde Bayrak Tutan Öğrenci Bayıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Eylül "Gaziler Günü" Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Eylül "Gaziler Günü" Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören sırasında bayrak tutan öğrenci baygınlık geçirdi.

Törene, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalarda öğrencilerin şiir okuduğu sırada Türk bayrağını tutan 7'nci sınıf öğrencisi baygınlık geçirdi. Öğrencinin bayıldığını gören yakınındaki bir asker ve öğretmenler hemen yardımına koştu. Bayılan öğrenci alanda hazır bulunan ambulansa taşıdı.

Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen ve kan şekeri düştüğü belirtilen M.K, "Bir anda gözlerim karardı ne olduğunu anlayamadım" dedi.