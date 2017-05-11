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Geleceğin Bilim Adamları Ulutek’ten Çıkacak

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Geleceğin Bilim Adamları Ulutek’ten Çıkacak
Uludağ Üniversitesi ve BTSO'nun iştiraki ULUTEK, geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek.

Uludağ Üniversitesi ve BTSO'nun iştiraki ULUTEK, geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek.

Farklı yaz gruplarındaki çocuklara eğlenceli bir ortamda eğitim imkânı sunulan kurslar sayesinde çocukların teknolojiyi kullanan değil, üreten fertler olması hedefleniyor. Geçtiğimiz yaz döneminde ilk kez başlayan ULUTEK Maker Çocuk Projesi, binlerce Bursalı ailenin takdirini kazandı. Yaz ve kış dönemlerinde 6-9 ile 10-16 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen kurslarda insansı robotlardan 3D yazıcılara, elektronikten arttırılmış gerçekliğe, kodlamadan mekanik tasarıma kadar çok sayıda farklı bilimsel projeler bizzat uygulatıldı.

ULUTEK Maker Çocuk birinci dönem kursları, 12-23 Haziran tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek. 6-9 ve 10-16 yaş çocuk grupları için farklı eğitim imkânlarının sunulacağı kurslara başvuru yapmak isteyen aileler www.ulutekmakercocuk.com adresini ziyaret edebilirler.

Geleceğin Bilim Adamları Ulutek’ten Çıkacak

Geleceğin Bilim Adamları Ulutek’ten Çıkacak

Geleceğin Bilim Adamları Ulutek’ten Çıkacak

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