Gemlik Belediyesi Yabancı Heyetleri Ağırladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Festivali öncesi yabancı heyetler gelmeye başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Festivali öncesi yabancı heyetler gelmeye başladı.

Festivale katılmak için Gemlik'e gelen Yunanistan Argos ve Nea Kios, Romanya ve Bosna heyeti, Kurşunlu'da bir içkili restoranda ağırlandı. Gece boyunca eğlenen ekipler, Gemlik halkına teşekkür etti. Geceye Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim ve Kent Konseyi yönetiminin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve meclis üyeleri katıldı.

Saz heyeti eşliğinde, Türkçe ve Yunanca şarkılar söylendi. Gecenin sonunda davetli belediye başkanları ile MHP ve CHP yöneticileri halay çekti.