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Genç Müsiad Ve Mttb Malatya Şubesinden Şener’e Teşekkür Plaketi

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Genç Müsiad Ve Mttb Malatya Şubesinden Şener’e Teşekkür Plaketi
MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz ve MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, İl Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener'i ziyaret...

MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz ve MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, İl Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener'i ziyaret ederek, "Bu Yaz Camideyim" projesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Şener'in projeye büyük katkı sağladığını aktaran Sağdıç ve Yılmaz, projeye verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür plaket verdiklerini söyledi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener ise, iki derneğin toplum için yararlı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, her iki derneğin temsilcisine teşekkür etti.

Gençlik üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda İl Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener'e plaket takdim edildi.

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