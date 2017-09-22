Gençlerbirliği, Başakşehir Maçına Hazır

Süper Lig'in ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan Genlerbirliği, yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını...

Süper Lig'in ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan Genlerbirliği, yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bu akşam yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 19 Mayıs Stadı'nda yarın 16.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maç bilet fiyatları ise Maraton tribün 16,5 Lira, Kapalı ve Deplasman tribünü 22 Lira olarak belirlendi.