Gençlerbirliği, Başakşehir Maçına Hazır

Süper Lig'in ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan Genlerbirliği, yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bu akşam yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 19 Mayıs Stadı'nda yarın 16.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maç bilet fiyatları ise Maraton tribün 16,5 Lira, Kapalı ve Deplasman tribünü 22 Lira olarak belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.