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'Genel merkezin ihraç kararını yok sayıyorum'

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'Genel merkezin ihraç kararını yok sayıyorum'
MHP'den ihraç edilen eski Ünye İlçe Başkanı Can, kendisi hakkında verilmiş kararın yok hükmünde olduğunu savundu

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen Eski Ünye İlçe Başkanı Nedim Can, ilk kez konuştu. Kendisinin dün de bugün de yarın da MHP’li olduğunu söyleyen Can, alınan kararın kendisi açısından yok hükmünde olduğunu ifade etti. 

mhp-unye.jpg1993 yılında MHP’nin yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kadrosuna geldiğini hatırlatan Can, "24 yaşından bu yana MHP’nin yönetim kadrolarında yer aldım. 1 Kasım’da Nedim Can olarak üstkurul delegesi olmam nedeniyle olağanüstü kongre çağrısıyla imza beyanında bulundum. O süreçte yaşananları herkes biliyor. Kongre gerçekleşemedi ve Türk siyasi tarihi hayatına İYİ Parti adlı bir parti kuruldu. Ancak beni partimden hiç kimsenin koparamayacağını söyleyebilirim. Ben dün de MHP’deydim, bugün de MHP’deyim ve yarın da MHP’de olacağım. Etkin ya da pasif ben bu partinin bir mensubuyum" dedi.

BEN ÜLKÜCÜYÜM
İhraç istemiyle disipline sevk edilen 16 isimden diğer 15 ismin daha önceden istifa ettiğini kendisinde ise böyle bir durumun söz konusu olmadığının da altını çizen Nedim Can, “İstifa edip etmemek herkesin kendi kararıdır. Ancak ben, benim adına verilmiş kararı yok hükmünde görüyorum. Ben ülkücüyüm" diye konuştu. Hamza ALP / ÜNYE

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