Gezici Çocuk Dünyası Minik Öğrencileri Berkmde Eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü sosyal projeler arasında yer alan ve Bergama Belediyesi işbirliği ile Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Gezici...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü sosyal projeler arasında yer alan ve Bergama Belediyesi işbirliği ile Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Tırı, okul öncesi eğitiminin bir ayağını daha tamamladı. Minik öğrencilerin Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) yaptıkları gösteriler beğeni ile izlendi. BerKM Sergi Salonu'nda ki el işi ve resim sergisi de ilgiyle gezildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında hizmete giren "Gezici Çocuk Dünyası" aracı Bergama Belediyesi'nin desteği ile sürdürdüğü okul öncesi eğitimini Fatih Mahallesi'nde tamamladı. Sekiz hafta boyunca eğitim gören okul öncesi 4-6 yaş aralığında ki minik öğrenciler BerKM'de etkinlik düzenledi. Yapılan etkinliğe Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Meclis Üyesi Serpil Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, Gezici Çocuk Tırı Proje Sorumlusu Derya Yanardağ, öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından Piyano ve Keman dinletisi yapıldı. Ardından okul öncesi "Mantarlar Grubu" öğrencileri, Bergama Mavi Ege Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, okul öncesi "Sev Kardeşim" grubu öğrencileri dans gösterileri yaptılar, şiirler okudular. Gösterilerden sonra konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu; "İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi olarak çocuklarımıza olanaklar yaratıyoruz. Bunu ne kadar hak ettiklerini her defasında görüyoruz. Hepinize böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik minik öğrencilerin "Atatürk Çocukları" adlı marşın okunması ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu'nun öğrencilere sertifika dağıtmaları ile sona erdi.